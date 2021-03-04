المتاحف الحكومية في العاصمة الألمانية تعيد فتح أبوابها منتصف مارس

تعتزم المتاحف الحكومية في العاصمة الألمانية برلين إعادة فتح أبوابها اعتبارا من منتصف مارس الجاري بعد شهور من الإغلاق بسبب وباء كورونا.

وهكذا يمكن للراغبين في مشاهدة التمثال النصفي للملكة نفرتيتي القدوم إلى المتحف المصري في برلين اعتبارا من السادس عشر من الشهر الجاري.

وأفادت معلومات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، بأنه سيتم بعد ذلك إعادة فتح أول المتاحف الموجودة في جزيرة المتاحف في برلين وتنص الخطط الراهنة على فتح جميع المتاحف اعتبارا من مطلع أبريل المقبل.

وتضم المتاحف الحكومية في برلين 15 مجموعة بها 7ر4 مليون قطعة في 19 مقرا.

كان عدد زائري المتاحف في عام 2019، قبل اندلاع جائحة كورونا، قد وصل إلى قرابة 2ر4 مليون شخص منهم 1ر3 مليون شخص زاروا أجنجة جزيرة المتاحف.

وكانت الحكومة الاتحادية والولايات قد اتفقت مساء أمس الأربعاء على إتاحة الإمكانية للولايات لفتح المتاحف وصالات العرض اعتبارا من الثامن من مارس الجاري حسب مسار الجائحة في كل ولاية بصرف تذكرة زمنية تحسبا لتفاقم الوضع.

وتحتاج العديد من المتاحف إلى مهلة طويلة للإعداد لإعادة الفتح.