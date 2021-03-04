 الاتحاد الأوروبي يبحث اتخاذ إجراء قانوني بعد تمديد بريطانيا فترة السماح لأيرلندا الشمالية - بوابة الشروق
الخميس 4 مارس 2021 4:54 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد سن قانون يلزم بتحديد النسل لحل مشكلة الزيادة السكانية؟

النتـائـج تصويت

الاتحاد الأوروبي يبحث اتخاذ إجراء قانوني بعد تمديد بريطانيا فترة السماح لأيرلندا الشمالية

بروكسل/لندن - (د ب أ)
نشر في: الخميس 4 مارس 2021 - 4:39 م | آخر تحديث: الخميس 4 مارس 2021 - 4:39 م

تدرس المفوضية الأوروبية إمكانية اتخاذ إجراء قانوني بعدما أعلنت لندن عن خطوة لتمديد فترة السماح الخاصة بالقواعد الجديدة لنقل المواد الغذائية بين أيرلندا الشمالية وباقي المملكة المتحدة.

وقال المتحدث باسم المفوضية، دانيال فيري، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي "تبحث اتخاذ خطوات تالية.. سوف نستخدم آلية تسوية المنازعات بموجب اتفاق الانسحاب".

وأوضحت بروكسل أن بريطانيا مددت المرحلة الانتقالية لبروتوكول رئيسي خاص بتوصيل المواد الغذائية إلى أيرلندا الشمالية، بشكل أحادي، حتى أكتوبر المقبل، بدون استشارة الاتحاد الأوروبي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك