توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الجمعة، طقس مائل للدفئ نهارا على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، دافئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، على أن يكون شديد البرودة ليلا على معظم المحافظات، بارد على جنوب سيناء.

وذكرت الهيئة عبر موقعها الرسمي، أن فرص سقوط الأمطار منعدمة على جميع الأنحاء، مع وجود فرص لتكون شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء، موضحة أن حركة الرياح معتدلة على معظم الأنحاء، تنشط على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة، فتسجل على القاهرة 22 درجة للعظمى و12 للصغرى، والوجه البحري 22 درجة للعظمى و12 للصغرى، والسواحل الشمالية الغربية 20 درجة للعظمى 13 للصغرى، والسواحل الشمالية الشرقية 20 للعظمى 13 للصغرى، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 22 للعظمى و15 للصغرى، وشمال الصعيد 23 للعظمى و10 درجات للصغرى، وجنوب الصعيد 27 للعظمى و12 للصغرى.