اليابان تحث قوات الأمن في ميانمار على وقف العنف ضد المتظاهرين

حثت الحكومة اليابانية، اليوم الخميس، قوات الأمن في ميانمار على وقف حملة القمع العنيفة ضد الاحتجاجات التي تشهدها البلاد ضد الانقلاب العسكري الذي وقع الشهر الماضي، وذلك في ظل تقارير تفيد بمقتل عشرات المتظاهرين في مختلف أنحاء البلاد.



وقال كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية كاتسونوبو كاتو ،خلال مؤتمر صحفي، إن بلاده تدين بشدة استمرار استخدام قوات الأمن في ميانمار العنف ضد المدنيين رغم الدعوات المتكررة من المجتمع الدولي لوقف مثل تلك الممارسات القمعية"، وفقا لوكالة أنباء كيودو اليابانية.



ويعتزم مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع غدا الجمعة لدراسة الوضع في ميانمار في أعقاب الانقلاب العسكري الذي وقع الشهر الماضي.



يذكر أن الاحتجاجات العارمة ضد الانقلاب الذي وقع في الأول من فبراير الماضي مستمرة في أنحاء ميانمار، ويصعد الجيش من قمعه للمتظاهرين.



ووصفت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة إلى ميانمار كريستين شرانر بورجنر أمس الأربعاء بأنه "اليوم الأكثر دموية" منذ حدوث الانقلاب.



وأشارت إلى مقتل 38 شخصا في الاحتجاجات في هذا اليوم فقط وسقوط أكثر من 50 قتيلا منذ بدء الانقلاب.



يشار إلى أن اجتماع مجلس الأمن الدولي غدا سيكون الثاني من نوعه حول ميانمار منذ قيام الجيش باعتقال الزعيمة الفعلية لميانمار آونج سان سو تشي ومسؤولين حكوميين كبار آخرين.



وخلال الاجتماع السابق، لم يدن مجلس الأمن، الانقلاب في بيانه بسبب معارضة الصين التي تربطها علاقات وطيدة مع الجيش الميانماري.