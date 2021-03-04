أجاب أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، على سؤال: «هل وضع الأب أو الأم في دار لرعاية المسنين حرام حال كان السبب ظروف الحياة ومتاعبها؟»

وقال الأزهري، في لقاء ببرنامج «مساء dmc»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «dmc»، مساء اليوم الأربعاء، إن هذا التصرف يُدرج تحت عقوق الوالدين حال كان نابعًا من الملل والضجر وضيق الصدر من تقديم الخدمة.

وأضاف أن وضع الوالدين في دار لرعاية المسنين يعتبر برًا إذا قلق الابن من عدم إيفاء حقوق الوالد عليه في الأوقات التي يذهب فيها إلى عمله ولم يجد بد من هذا التصرف وهو مضطر بعدما استنفد كل الوسائل المتاحة.