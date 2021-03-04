الاستخبارات الداخلية بألمانيا تنتبه إلى حملة قومية أطلقها نازيون جدد قبل عام



أثارت حملة أطلقها نازيون جدد بألمانيا قبل عام تقريبا تهدف لتوطين أشخاص يشبهونهم في الفكر في الولايات الواقعة بشرقي ألمانيا انتباه الهيئة الاتحادية لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية بألمانيا).



وأعلنت الحكومة الألمانية ردا على استجواب من الكتلة البرلمانية لحزب اليسار أن أعضاء جماعات وأحزاب متنوعة مثل الحزب القومي الديمقراطي، وكذلك نشطاء فرديون يعملون سويا على إطلاق "مبادرة للتقارب".



وأضافت أن هدف اليمينيين المتطرفين المشاركين في ذلك هو "توطين ألمان أصليين في ولايات شرقي ألمانيا".



وتنشط الحركة التي تروج لمشروعها في مواقع تواصل اجتماعي مختلفة، في كل من سكسونيا وسكسونيا-أنهالت وتورينجن.



وتسعى الحركة لنقل ألمان غربيين (أي الألمان في غرب ألمانيا) لإعادة توطينهم في الشرق.



وجاء في رد الحكومة الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) على نسخة منه أنه لم يتم طرح أية وقائع تتعلق بمساعي توطين يمينية متطرفة للنقاش في المركز المشترك بين الحكومة الألمانية والولايات المعني بالتصدي للتطرف والإرهاب حتى منتصف فبراير الماضي.