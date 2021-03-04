 تكريم معلمات رياض الأطفال بمدرسة البشندي في مركز بلاط بالوادي الجديد - بوابة الشروق
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تكريم معلمات رياض الأطفال بمدرسة البشندي في مركز بلاط بالوادي الجديد

عمرو بحر:
نشر في: الخميس 4 مارس 2021 - 2:24 م | آخر تحديث: الخميس 4 مارس 2021 - 2:24 م

قال الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، إنه تم تكريم مجموعة من معلمات رياض الأطفال بمدرسة البشندي للتعليم الأساسي، بحضور الدكتور جمال حسن وكيل المديرية، والمهندس عبدالحكم جبالى رئيس الوحدة المحلية لمركز بلاط، ووجدي واصف مدير الإدارة التعليمية.

وأضاف أن التكريم تقديرا للجهد المتميز الذى شهده الجميع من الارتقاء بالعمل وتنظيم معرض مدرسي رائع يحتوي على العديد من الوسائل التعليمية المختلفة وبشكل جمالى متميز، بجانب انضباط منظومة العمل بالمدرسة، والتزام الجميع وتكاتفهم من أجل النهوض بالعمل والارتقاء به والظهور بالمظهر اللائق والمشرف.

وأشار إلى أن الوحدة المحلية بمركز بلاط، وفرت شتلات من أشجار الزيتون، وزراعتها بالمدرسة تقديرا لمجهودات الجميع من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية.

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