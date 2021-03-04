لوفتهانزا الألمانية تعلن النتائج المالية للعام الماضي اليوم

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تعلن شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا اليوم الخميس نتائجها المالية للعام 2020 والتي قد تتضمن خسائر بمليارات اليورو بسبب تفشي جائحة كورونا.

ودفع إلغاء آلاف الرحلات الجوية وقيود السفر المستمرة لاحتواء الجائحة في مختلف أنحاء العالم شركة الطيران الألمانية إلى أزمة غير مسبوقة.

وبعد الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 ، تكبدت شركة الطيران المدرجة في البورصة والمدعومة من الدولة خسائر قدرها 6ر5 ​​مليار يورو (8ر6 مليار دولار)، مقابل عائدات بلغت 11 مليار يورو فقط.

ومع الربع الأخير من العام الماضي الذي شهد نفس الظروف العصيبة، يتوقع محللون أن يبلغ إجمالي الإيرادات السنوية للشركة حوالي 8ر13 مليار يورو. مقابل 4ر36 مليار يورو في العام السابق.

ومن المتوقع أيضًا أن يدلي الرئيس التنفيذي كارستن سبور والمدير المالي رمكو ستينبرجن ببيانات عن أداء وآفاق الشركة.

ودعمت دول ألمانيا وبلجيكا والنمسا وسويسرا الشركة بإجمالي 9 مليارات يورو لمواجهة تداعيات الجائحة. ومنذ ذلك الحين، أصبحت الحكومة الألمانية أكبر مساهم منفرد في لوفتهانزا.