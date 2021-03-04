سامسونج تعتزم إنشاء مصنع للرقاقات اﻹلكترونية بتكساس اﻷمريكية

طلبت شركة "سامسونج" (Samsung) الكورية الجنوبية، من مسؤولي وﻻية تكساس اﻷمريكية، مليار دولار من الحوافز الضريبية لجعل مدينة "أوستن" موطنًا مستقبليًا لمصنعها الخاص بإنتاج الرقاقات اﻹلكترونية الذي تبلغ قيمته 17 مليار دولار.

ووفقا لشبكة "بلومبيرج" اﻹخبارية اﻷمريكية، فإن "سامسونج" قالت في وثائق قدمتها لمسئولي وﻻية تكساس، في شهر يناير الماضي، إنها تخطط لجلب 1800 وظيفة دائمة إلى المصنع خلال السنوات العشر الأولى، بمتوسط راتب أولي يبلغ حوالي 66 ألف دولار.

في المقابل، طالبت الشركة الكورية الجنوبية بالحصول على إعفاءات ضريبية بنسبة 100% من مدفوعاتها إلى مقاطعة ترافيس لمدة 20 عامًا، والتي ستوفر لها ما يقرب من 718 مليون دولار، و 50% من الضرائب التي تدفعها إلى مدينة أوستن لمدة خمس سنوات، بما يقدر بنحو 87 مليون دولار.

وتمتلك "سامسونج" بالفعل مصنعًا لتصنيع الرقائق في المدينة اﻷمريكية، والذي كان موجودًا هناك منذ عام 1997. ويوظف المصنع حاليًا حوالي 10 آﻻف شخص، لكنها ترغب في توسيعه، حيث أنها اشترت بالفعل مؤخرًا 257.7 فدانً من الأراضي القريبة منه.