مجلس النواب العراقي: زيارة بابا الفاتيكان إلى بغداد تدعم جهود الاستقرار في المنطقة

أعرب نائب رئيس مجلس النواب العراقي بشير خليل الحداد عن ترحيبه بالزيارة المرتقبة لبابا الفاتيكان فرنسيس إلى العراق يوم غد الجمعة، مؤكدا أن الزيارة ستكون تاريخية، وتدعم الجهود والمساعي الرامية لتعزيز الاستقرار في المنطقة، وترسيخ مبادئ السلام والتمكين من أجل استمرار حوار الحضارات.

وأشاد الحداد - في بيان أوردته الوكالة العراقية للأنباء اليوم الخميس - بالمواقف الكبيرة لبابا الفاتيكان في المساندة والحث على الوحدة الوطنية والألفة بين العراقيين جـميعاً، فضلاً عن دعوته إلى التضامن الدولي والتكاتف لمواجهة جائحة "كورونا".

وأوضح أن الزيارة هي رسالة محبة موجهة لكل مكونات الشعب العراقي وتعكس قيم السلام وإعلاء مبادئ التسامح المتبادل والأخوة الإنسانية في العيش المشترك، وهي فرصة يجب اسـتثمارها لإشاعة روح التآخي بين الأديان السماوية والتعايش السلمي، وتقبل الآخر والتقارب بين جميع مكونات الشعب بمختلف أطيافهم وتنوعهم القومي والديني.