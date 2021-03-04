الفاو: توقعات بزيادة إنتاج القمح عالميا في 2021

أصدرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، اليوم الخميس، تقريرًا موجزًا عن إمدادات الحبوب والطلب عليها، بما في ذلك عمليات التقييم العالمية المحدثة للإنتاج والاستهلاك والتجارة والمخزونات، والتي كشفت عن توقعات بزيادة إنتاج القمح في 2021.



وقال التقرير إنه من المرجح أن يرتفع الإنتاج العالمي للقمح في عام 2021 وأن يسجّل رقمًا قياسيًا جديدًا قدره 780 مليون طن، وفقًا للتوقعات الأولية للمنظمة، خاصة وأن توقعات انتعاش الإنتاج في الاتحاد الأوروبي تعوّض بشكل ملحوظ عن توقعات الإنتاج المتأثرة بالمناخ في الاتحاد الروسي.



وأضاف أنه من المتوقع أن يصل إنتاج الذرة في جنوب أفريقيا إلى مستوياتٍ شبه قياسية في عام 2021، في حين من المتوقع أن يبلغ الإنتاج في أمريكا الجنوبية مستويات أعلى بكثير من المتوسط، لكن ما زال ينبغي زراعة المحصول في البلدان الواقعة شمال خط الاستواء.



ويقدّم الموجز المزيد من التفاصيل والتقييمات المحدثة، وتشمل المعالم البارزة تقديرات جديدة وأعلى للإنتاج العالمي من الحبوب في عام 2020، الذي يبلغ حاليًا 761 2 مليون طن، أي بزيادة نسبتها 1.9% مقارنةً بالسنة الماضية، مدفوعة بغلاّت أعلى من المتوقع للذرة في غرب أفريقيا، وللأرز في الهند، وحصاد القمح في الاتحاد الأوروبي وكازاخستان والاتحاد الروسي.



أمّا التوقعات الجديدة لمنظمة الأغذية والزراعة للفترة 2020/2021 فتشمل زيادة سنوية بنسبة 2% في الاستخدام العالمي للحبوب ليصل إلى 2 766 مليون طن، ونموًا بنسبة 5.5% في التجارة العالمية في الحبوب ليصل إلى 464 مليون طن، ويُتوقع الآن أن تصل المخزونات العالمية من الحبوب في نهاية عام 2021 إلى 811 مليون طن، أي بنسبة 0.9% أدنى من مستوياتها في بداية المواسم الزراعية، الأمر الذي يخفّض نسبة المخزونات مقابل الاستخدام إلى 28.6%، كذلك، من المتوقع أن ترتفع المخزونات العالمية من الأرز والقمح مقابل تراجع المخزونات العالمية من الحبوب الخشنة.