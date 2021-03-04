حمدوك: ملف مصابي الثورة يمثل أولوية للحكومة السودانية

أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، أن شأن مصابي ثورة ديسمبر يمثل أولوية قصوى للحكومة، وذلك لدى لقائه اليوم ممثلي منظمتين معنيتين بملف جرحي ومصابي ثورة ديسمبر.

وقال رئيس مجلس الوزراء السودانية إن دعم الدولة لقضايا المصابين هو حق أصيل لهم، موجها الجهات المختصة بتوفير بطاقات علاجية مميزة للمصابين لتمكينهم من الحصول على أفضل الخدمات الطبية بالمؤسسات العلاجية في الدولة، وحصر وتفعيل كافة البروتوكولات العلاجية الموقعة مع الدول الصديقة والشقيقة لعلاج المصابين بالخارج، كما وجه بإجراء دراسة اجتماعية متكاملة لوضع مصابي الثورة توطئة لتقديم الدعم الاجتماعي اللازم لهم ولأسرهم.

وأكد الاجتماع أهمية الاستفادة من مناخ الحريات والديموقراطية الذي تعيشه السودان في التدرج بعملية الإصلاح الشامل، ومن ضمنها عملية إصلاح مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية بما يُعرف أدوارها الطبيعية في ظل نظام ديموقراطي مدني بحيث تكون حامية للحريات والحقوق الأساسية للمواطنين، وعلى رأسها الحق في التعبير والتظاهر السلمي كأحد أهم مكاسب ثورة ديسمبر.