الأعلى للثقافة عن جائزة «المبدع الصغير»: مصر تعيد ريادتها الثقافية مرة أخرى

قال الدكتور هشام عزمي، رئيس المجلس الأعلى للثقافة، إن جائزة «الدولة للمبدع الصغير» تعتبر خطوة تاريخية، ذاكرًا أنها المرة الأولى التي تُخصص فيها جائزة بهذا المستوى إقليميًا.

وأضاف عزمي، في لقاء ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر فضائية «cbc»، مساء الأربعاء، أن مصر تعيد وترسخ ريادتها الثقافية مرة أخرى، موضحًا أن مصر أول دولة تخصص جوائز دولة للمثقفين في خمسينيات القرن الماضي على مستوى الوطن العربي.

وأوضح أن جائزة الدولة للمبدع الصغير هي الخامسة في مصر، لكنها أضيفت بقانون خاص منفصل عن القانون الذي ينظم جوائز الدولة للكبار، مضيفًا أن الجائزة تضم ثلاث مجالات أساسية، وهي: الآداب، والفنون، والابتكار والإبداع.

وذكر رئيس المجلس الأعلى للثقافة، أن هناك مجالات فرعية أخرى يمكن أن تتغير، لافتًا إلى أن مجمل الجوائز التي تقدمها هذه الجائزة في جميع الفروع تبلغ 16 جائزة مخصصة لـ16 مبدعًا مقسمين على فئتين عمريتين.