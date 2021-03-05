لافروف والمبعوث الأممي إلى ليبيا يؤكدان أهمية موافقة مجلس النواب على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، يان كوبيش اليوم الخميس، أهمية موافقة مجلس النواب الليبي المبكرة على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد دبيبة.

ونقل موقع بوابة الوسط الليبي عن بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية بشأن لقاء لافروف وكوبيش اليوم الخميس، في العاصمة موسكو، إنه تم خلال اللقاء "تبادل مفصل لوجهات النظر حول مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالوضع في ليبيا، حيث استمر وقف الأعمال العدائية لمدة عشرة أشهر" وفق البيان.

وذكر البيان أن لافروف وكوبيش اعتبرا "أن انتخابات 5 فبراير 2021 في جنيف في إطار منتدى الحوار السياسي الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة للسلطة التنفيذية للفترة الانتقالية، تخلق شروطًا مسبقة لإنهاء الصراع الداخلي واستعادة الدولة الليبية".

وقال بيان نشر على موقع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن الطرفين حثا مجلس النواب الليبي على الالتئام في الموعد المقرر في 8 مارس الجاري لمناقشة مسألة التصويت على الثقة للحكومة المتوقع أن يقدمها رئيس الوزراء المكلف.

وجدّد لافروف ونائبه ميخائيل بوجدانوف دعم روسيا لجهود الأمم المتحدة في ليبيا والرامية إلى مساعدة الشعب الليبي في سعيه إلى ليبيا مستقرة ومزدهرة وذات سيادة وموحدة.

ومن المقرر أن يواصل المبعوث الأممي الخاص اجتماعاته غداً في موسكو، حيث سيلتقي نائب وزير الخارجية فيرشينين فاسيليفيتش ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى.