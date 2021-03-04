 إضراب عام بمدارس الرقة احتجاجا على ممارسات قوات سوريا الديقراطية - بوابة الشروق
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إضراب عام بمدارس الرقة احتجاجا على ممارسات قوات سوريا الديقراطية

أ ش أ
نشر في: الخميس 4 مارس 2021 - 8:01 م | آخر تحديث: الخميس 4 مارس 2021 - 8:01 م

شهدت قرى ومناطق محافظة الرقة إضراباً للمدارس احتجاجاً على ضغوطات وممارسات ميليشيا "قسد" بحق المعلمين وقرارها القاضي بزجهم في الخدمة في صفوفها وسوقهم قسراً إلى معسكرات التدريب تحت مسمى "التجنيد الإجباري".

وذكرت مصادر أهلية، لوكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الخميس، أن عشرات المدارس لم تفتح أبوابها اليوم، في إضراب شمل معظم قرى وبلدات الرقة، احتجاجاً على قرار ميليشيا "قسد" القاضي بسوق المعلمين إلى ما يسمى "التجنيد الإجباري" في صفوفها.

واعتدت مجموعات مسلحة من ميليشيا "قسد" بالرصاص الحي أمس على معلمين وخطفوا عدداً منهم لخروجهم بمظاهرة في مدينة الرقة، ضد ممارسات الميليشيا بحقهم واختطافها الشبان لزجهم في صفوفها.

وخطفت ميليشيا قسد الشهر المنصرم عشرات المعلمين في الحسكة والرقة؛ بذريعة قيامهم بتدريس الطلبة المناهج الحكومية الرسمية، المقررة من وزارة التربية وتخلفهم عن الالتحاق بصفوفها واقتادوهم إلى جهات مجهولة.

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