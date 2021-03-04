الرقابة الصحية ببريطانيا تسرع من إجراءات إنتاج لقاحات مضادة لسلالات كورونا

قالت وكالة الرقابة الصحية في بريطانيا إنها ستتبع إجراءات أسرع من المعتاد للموافقة على لقاحات معدلة للتصدي لسلالات كوفيد-19 المتحورة الجديدة، كي تكون في متناول المواطنين بشكل سريع.

وأعلنت وكالة الرقابة على الأدوية ومنتجات العناية الصحية "إم إتش آر أيه" اليوم الخميس أنها وحدت جهودها مع السلطات في النمسا وكندا وسنغافورة وسويسرا، لتقديم إرشادات جديدة للقاحات تمت الموافقة عليها بالفعل، وأي تعديلات تجريها عليها الشركات المنتجة.

وفي ضوء تزايد عدد السلالات المتحورة من فيروس كورونا المسبب للمرض، والهواجس من أن اللقاحات لن تكون قادرة على تحصين المواطنين ضدها، قالت الوكالة البريطانية "إم إتش آر أيه"، ومجموعة "أكسيس" التي تتألف من الدول سالفة الذكر، إنه يجب أن توفر شركات تصنيع اللقاحات المنتجة للقاحات معدلة، دليلا "قويا" بأن الجرعات الجديدة منها تعطي حصانة هائلة، كي تتم الموافقة عليها.

كما سيتم استخدام بيانات من تجارب سريرية أصلية، وأدلة فعلية من إعطاء اللقاح، وعدد الأجسام المضادة في عينات دم هذه الأشخاص.

وقالت وكالة الرقابة على الأدوية والعناية الصحية البريطانية إنه لن يكون من الضروري إجراء دراسات سريرية لا تقدم إضافة لفهم الجهات التنظيمية لسلامة اللقاح وجودته وفعاليته.

وقال المدير العلمي للوكالة الدكتور كريستيان شنايدر إن "أولويتنا هي الحصول على لقاحات فعالة للمواطنين في أقصر وقت ممكن، بدون تعريض سلامتهم للخطر".