ميجان: لن التزم الصمت إذا كانت العائلة الملكية البريطانية مشاركة في «استمرار الأكاذيب» بشأنها

ذكرت دوقة ساسكس ميجان ماركل، أنها لن تستطيع التزام الصمت إذا ما كانت العائلة الملكية تشارك في "استمرار الأكاذيب" بشأنها.

وفي مقطع مصور نشر اليوم الخميس قبل حوارها هي والأمير هاري المرتقب مع أوبرا وينفري، تسأل المذيعة الفرد العامل سابقا بالأسرة الملكية البريطانية ما الذي سوف يقوله قصر باكنجهام عن الحوار.

وتجيب ميجان قائلة: "لا أعلم كيف يمكنهم أن يتوقعوا أنه بعد كل هذا الوقت، سوف نصمت إذا ما كان هناك دور فعال تلعبه المؤسسة في إدامة الأكاذيب عنا".

يشار إلى أن لفظ المؤسسة يستخدمه أفراد الأسرة الملكية لوصف العائلة الملكية.

ومن المقرر بث الحوار على شبكة "سي بي إس" الأمريكية يوم الأحد.

ويأتي الحوار بعدما أعلن قصر باكنجهام أنه أطلق تحقيقا في شكاوى أن الدوقة تنمرت بطاقم ملكي سابق.

وأشارت المزاعم التي نشرتها صحيفة "ذا تايمز" أمس الأربعاء، إلى أن ميجان "أخرجت اثنين من المساعدين الشخصيين من الأسرة" وكانت "تقوض ثقة فرد ثالث".

وقالت ناطقة باسم الدوقة أنها "حزنت " جراء "الهجوم الأخير على شخصية (ميجان)"، مضيفة أنها نفسها كانت محط تنمر.

وقال قصر باكنجهام في بيان أمس الأربعاء إنه "مهتم للغاية" بالمزاعم ويعمل على ضمان أن ينظر فريقه الخاص بالموارد البشرية في الملابسات المذكورة في مقال "تايمز".