قررت الحكومة الكويتية، اليوم الخميس، فرض حظر تجول جزئي، لمدة شهر من الساعة 5 مساء إلى الساعة 5 صباحًا اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، في إطار إجراءات مواجهة كورونا.

وأوضح رئيس مركز التواصل الحكومي الكويتي والناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، وفقًا لما لنشره المركز عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الخميس، أنه مسموح خلال فترة حظر التجول الجزئي بالتالي:

1) الخروج لأداء فرائض الصلاة في المساجد مشيا على الأقدام.

2) الصيدليات وأماكن بيع المستلزمات الطبية والجمعيات التعاونية والأسواق الموازية بمزاولة نشاطها من خلال خدمة التوصيل فقط.

3) مزاولة أنشطة صيانة التكييف والمصاعد.

4) تنظيم التواجد بالمزادات واقتصارها على الشركات والجمعيات التعاونية والأسواق الموازية ومنافذ التسويق الغذائية.

خلال الفترة من الساعة 5 صباحًا حتى الساعة 5 مساء: