

توقفت لليوم الثاني حركة الصيد ببوغاز رشيد والملاحة البحرية بميناء إدكو والمعدية، كإجراء احترازي، نظرًا لارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية في البحر الأبيض المتوسط تزامنًا مع موجة الطقس السيء التي تتعرض لها البلاد في الوقت الحالي.



وتعرضت المدن والقري الساحلية، لسقوط أمطار ، أمس الأربعاء، أسفرت عن تجمع كميات من مياه الأمطار في الشوارع.



من جانبه، شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على رفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات واستنفار جميع الجهود والتنسيق بين الجهات كل في موقعه لمواجهة أي أحداث طارئة، أو أزمات متوقعة نظر للتوقعات بتعرض البلاد لموجة من الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية مع اتخاذ كل الإجراءات الفورية، والتدابير اللازمة لتقليل الآثار الناجمة.