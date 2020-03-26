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السعودية تسجل 375 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أ ش أ
نشر في: الخميس 4 مارس 2021 - 4:25 م | آخر تحديث: الخميس 4 مارس 2021 - 4:25 م

أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 375 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن الرياض تصدرت قائمة المناطق الأكثر إصابة في المملكة بواقع 162 حالة.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة "الإخبارية" السعودية اليوم الخميس - أنه تم تسجيل 336 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس، فيما تم تسجيل 4 حالات وفاة جراء الإصابة بالفيروس.

وأشارت إلى ارتفاع عدد الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا في المملكة إلى 503 حالات، داعية المواطنين لمواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار وباء "كورونا".

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