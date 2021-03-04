ترامب يفكر في الترشح للرئاسة بدون مايك بينس كنائب له

يفكر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في الترشح للرئاسة لعام 2024 بدون مايك بينس كنائب له، وبدلا من ذلك يفكر في أن يكون إلى جانبه شخص من أصول إفريقية أو امرأة.

وذكرت وكالة "بلومبيرج" أن ترامب أخبر حلفاءه أنه يفكر بجدية بمحاولة العودة إلى البيت الأبيض، ولذلك تم توجيه نصيحة له باختيار مرشح أكثر تنوعا لمنصب نائب الرئيس.

وقالت مصادر للوكالة إن ترامب ينظر إلى ترشيح أحد الأشخاص الذين وقفوا إلى جانبه في الأيام الأخيرة من رئاسته، عندما تم عزله للمرة الثانية من قبل مجلس النواب للتحريض على أعمال الشغب في الكابيتول.

ومن بين الأسماء المحتملة كنائب لترامب، التي يتم طرحها حاليا، حاكمة ولاية ساوث داكوتا، كريستي نويم، التي دافعت عن إرث ترامب في أعقاب أعمال الشغب في الكابيتول، وعضو مجلس الشيوخ عن ولاية كارولينا الجنوبية، تيم سكوت، وهو الجمهوري الأسود الوحيد في مجلس الشيوخ.

ومايك بينس بالفعل ليس مرشحا محتملا، بعد أن وصلت التوترات بينه وبين الرئيس السابق دونالد ترامب إلى ذروتها في الأيام التي أعقبت اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكابيتول ودعوتهم إلى قتل بينس.