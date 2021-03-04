تراجع موجة التقلبات الجوية والأمطار الغزيرة في الإسكندرية

تراجعت موجة التقلبات الجوية الشديدة بمدينة الإسكندرية، مع استمرار الأمطار الخفيفة المتقطعة المصاحبة برياح متوسطة الشدة على أنحاء متفرقة غير مؤثرة على الحركة المروية، بالتزامن مع تكاثف الشبورة المائية.

وأشار بيان رسمي صادر من غرفة الأمطار بشركة الصرف الصحى بالإسكندرية، اليوم الخميس، إلى وجود مؤشرات بعدم سقوط الأمطار غدا الجمعة، وفق هيئة الأرصاد الجوية.

وتابع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، اللواء محمود نافع، أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار في حملة صباحية، اليوم الخميس، بمنطقة سبورتنج وكوبري المنشا وجليم شارع أبى قير وكليوباترا وشارع فؤاد ونفق قناة السويس، موجها باستمرار رفع حالة الاستعدادات القصوى وانتشار السيارات والبدلات، بالتزامن مع أعمال التطهير والتعقيم ورفع الكفاءة للطلمبات وتفريغ بيارات محطات الرفع.

وعلى الصعيد الميداني، قال رئيس حى العجمى السيد موسى، في تصريحات صحفية لـ"الشروق" اليوم الخميس، إن الأمطار فى منطقة العجمى ما بين خفيفة إلى متوسطة، وأن استمرار أعمال التطهير للشنايش وأغطية بالوعات الصرف الصحى وتفريغ البيارات ساعد فى استيعاب كميات مياه الأمطار دون حدوث تجمعات مائية.

فيما أهابت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، بالمواطنين -في بيان لها مجددا اليوم الخميس تزامنا مع بدايات موجة التقلبات الجوية الممطرة- توخي الحذر وتدبير الاحتياجات الضرورية وتقليل التحرك بالسيارات اعتبارا من اليوم، وذلك للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة.

وناشدت مواطني الإسكندرية بتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كيلومترا في الساعة، والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، مع عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار، وكذلك تجنب الوقوف أسفل شرفات المنازل القديمة والمتهالكة، وتجنب البقاء في اماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق، وعدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية وأعمدة الإنارة والسكك الحديدية؛ تجنبا لخطر الصعق.