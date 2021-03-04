قال السيناريست مدحت العدل، إن ورش الكتابة بالشكل المعمول به تضر الدراما أكثر مما تفيدها، ذاكرًا أن مشكلة غياب السينما تكمن في نظام الاحتكار الموجود في مصر دون دول العالم.

وتطرق العدل، في لقاء ببرنامج «اسألني» المذاع عبر فضائية «cbc»، مساء الأربعاء، إلى فيلم «همام في أمستردام»، كاشفًا أن الشركة تفكر في عمل فيلم لشخصية «أدريانو» التي كان يجسدها الفنان أحمد السقا.

وعن مسلسل «سجن النسا»، أضاف أنه من الوارد أن يكون المسلسل فيلم سينما، لكن الدراما حاليًا تعيش كالسينما، بعدما ظهرت المنصات الإلكترونية، مؤكدًا أن العمل الجيد هو ما يظل موجودًا سواء في السينما أو الدراما.

وفيما يتعلق بالتعاون الناجح بين شركة العدل جروب والمخرجة كاملة أبو ذكري، أوضح أن المخرجة تحتاج إلى الوقت والإنتاج الجيد، معقبًا: «لا نطلب منها أكثر مما تقدمه لذا تقدم فن جيد».