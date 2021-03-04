محافظ الفيوم يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية بمركز أبشواي

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، عدداً من مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021 بمركز أبشواي، وذلك بحضور الأستاذ مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن جولة المحافظ الميدانية بمركز أبشواي شملت تفقد الأعمال الإنشائية الجاري تنفيذها بمحطة الرفع وشبكات الصرف الصحي بقرية شكشوك، بتكلفة 100 مليون جنيه، موجهاً بالتزام الشركة المنفذة بالجداول الزمنية المحددة سلفاً، كما تابع عمل محطة المعالجة بقرية أبو شنب، التى تعمل بطاقة استيعابية تصل إلى 6 ألاف م3/يوم، وتخدم أكثر من 60 ألف نسمة بقرى أبو شنب والخالدية والعلوية والجيلاني وعبود، ووجه محافظ الفيوم ببحث إمكانية التوسع بها لخدمة عدد أكبر من القرى والمواطنين.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن جولة محافظ الفيوم شملت أيضاً تفقد أعمال رصف الطرق، حيث شملت أعمال رصف طريق السبيل / الفاروقة بقرية أبوكساه، وكذلك بدء أعمال الرصف بالطريق الربع دائري بابشواي، والذي يربط بين الطريق السياحي أبشواي / الفيوم ومنه لطريق جبل سعد مروراً بقريتي السنجأ والنزلة وصولاً إلى يوسف الصديق والشواشنة، والمدرج للرصف بتكلفة 11 مليون جنيه، وطريق المقابر حتي بنك القاهرة وكوبري أبو جنشو، فضلاً عن طريق مصرف أبو جنشو والمخطط تغطيته بتكلفة 9 مليون جنيه.

وتشمل أعمال الرصف بقرى ومركز أبشواي 23 طريقاً بطول 32,3 كم، بقيمة 59 مليون جنيه، حيث يتم رصف الطرق العالقة بالتوازي مع الطرق المدرجة بالخطة الاستثمارية، كما تابع محافظ الفيوم الأعمال الإنشائية بكوبري السبعين بابوكساه بتكلفة 2 مليون جنيه، ويربط بين مركزي أبشواي وسنورس، بعد تذليل كافة العقبات من توصيلات الصرف الصحي والغاز الطبيعي.

كما شملت جولة المحافظ تفقد أعمال تبطين بحر الخمسين بقرية أبوكساه بطول 4,1 كم ضمن أعمال المبادرة الرئاسية لتبطين الترع والمصارف على مستوي الجمهورية، حيث أن الأعمال بالمجاري المائية من تبطين وتدبيش وحوائط ساندة وتغطيات بمدينة وقرى أبشواي باجمالي 8 مليون و 907 ألف جنيه، وكذا تفقد أعمال التجميل والتطوير بعدد من الميادين منها ميدان الساعة بقرية أبوكساه، وميدان الأطباء بالطريق السياحي ابشواي / ابوكساه، وميدان الشهداء "النصب التذكاري" بوسط المدينة.

كما تفقد المحافظ الأعمال النهائية الجاري تنفيذها بالمدرسة الثانوية بنين بقرية السنجأ، على مساحة 5200 م2، بتكلفة ٧ مليون 250 ألف جنيه، على أن تدخل الخدمة العام القادم، والذي بدء العمل بها وتنفيذها خلال 7 أشهر، بعد أن توقف لمدة 3 سنوات، كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء مكتب بريد أبشواي المطور بوسط المدينة، وخلال الجولة إلتقى محافظ الفيوم بعدد من المواطنين واستمع لمشكلاتهم، ووجه رئيس المدينة بسرعة حلها.