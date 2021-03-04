قالت الدكتورة حنان نظير، مستشار المجلس القومي للأجور بوزارة التخطيط، إن أهم مميزات ومنافع منحة العمالة غير المنتظمة حصر جزء كبير من تلك الفئات في مصر، مشيرة إلى أن مساعدتهم للعمل بصورة دائمة ورسمية والاستفادة من مظلة الحماية الاجتماعية العلاج الحقيقي للمشكلة.

وأضافت نظير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن مصر بدأت صرف منحة العمالة غير المنتظمة شهر مايو لعام 2020، موضحة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بمد المنحة 3 أشهر آخرين.

وأشارت إلى أن عدد المتقدمين الذين سجلوا أنفسهم على الاستمارة الإلكترونية للحصول على المنحة بلغ 6.1 مليون مواطن، قائلة إن عدد المستحقين بعد تطبيق معايير الاستحقاق بلغ 2.6 مليون مواطن.

وأوضحت مستشار القومي للأجور أن عدد العمالة غير المنتظمة التي صرفت الدفعتين الأولى والثانية خلال المرحلة الثانية للمنحة بلغ 1.4 مليون، مؤكدة أن كلهم مستحقون للحصول عليها.

وذكرت أن معايير الاستحقاق تشمل؛ عدم الحصول على مزايا برنامج «تكافل وكرامة»، وعدم العمل بقطاعي السياحة والزراعة، أو امتلاك حساب بالبريد المصري بأكثر من 25 ألف جنيه، وألا تكون له فترة تأمينية مفتوحة، وألا يمتلك معاشا تأمينيًا، فضلًا عن عدم تجاوز فاتورة الهاتف أكثر من 300 جنيه.

وقال مجلس الوزراء، إنه تقرر أن يكون يوم الأحد المقبل، هو الموعد الخاص ببدء صرف الدفعة الثالثة والأخيرة من المرحلة الثانية من المنحة الرئاسية المقدمة للعمالة غير المنتظمة لمواجهة التداعيات الناجمة عن أزمة فيروس كورونا؛ تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد، والتى تضمنت الموافقة على مد فترة صرف هذه المنحة لمدة 3 أشهر أخرى؛ تخفيفا للآثار السلبية لتلك الأزمة على العمالة غير المنتظمة.

وناشد مجلس الوزراء، المستحقين للمنحة من العمالة غير المنتظمة، بعدم التوجه إلى الأماكن المقرر الصرف منها إلا بعد إفادتهم برسالة نصية عبر هواتفهم المحمولة بموعد التواجد؛ حرصا على سلامتهم فى إطار تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.