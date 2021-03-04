الزمالك: نحاول الوصول لحل يرضي ساسي

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كشف عصام سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك اليوم الخميس عن اقتراب ناديه من حسم تجديد عقد الدولي التونسي فرجاني ساسي.

وقال سالم في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس اليوم :" تواجد بعثة الزمالك في تونس استعدادا لمواجهة الترجي، قد تسمح لنا بعقد جلسة مع اللاعب ووكيل أعماله".

وأضاف:" متمسكين باستمرار ساسي مع الزمالك لأبعد حد فهو لاعب كبير ورمز من رموز الفريق، نحاول الوصول لحل يرضي الطرفين، الاختلاف مادي فقط".

ولا يزال لم ينجح الزمالك في حسم ملف تجديد عقد فرجاني ساسي في ظل رغبة اللاعب في الحصول أولًا على مستحقاته المتأخرة، بالإضافة لعدم توصله لاتفاق مع مسؤولي القلعة البيضاء على القيمة المالية لعقده الجديد.

وسقط الزمالك أمام دجلة في فخ التعادل السلبي، باللقاء الذي جمع الفريقين يوم الثلاثاء الماضي على ستاد (السلام) ضمن الجولة الـ14 من بطولة الدوري الممتاز.

ويستضيف ملعب (رادس) يوم السبت المقبل، مباراة الترجي ضد الزمالك، ضمن الجولة الثالثة من منافسات دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

قائمة الترجي شهدت تواجد جميع العناصر الأساسية للفريق في مقدمتهم نجم الزمالك السابق الظهير الأيمن التونسي حمدي النقاز، بالإضافة للمهاجم طه ياسين الخنيسي.

ويتصدر الترجي ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، في المقابل يأتي الزمالك ثانيًا بالتساوي مع مولودية الجزائر برصيد نقطتين، ويتذيل تونيجيت السنغالي الترتيب برصيد نقطة.