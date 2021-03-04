

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس، أنه حتى الآن أعطت فرنسا 84. 4 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.



وتشير البيانات المعلنة، اليوم الخميس، إلى أن معدل التطعيم في البلاد بلغ 123 ألفا و529 جرعة في اليوم الواحد.



وبهذا المعدل، سوف يستغرق الأمر 2.2 عام لتطعيم 75 % من السكان بلقاح من جرعتين.



وبدأت فرنسا حملة التطعيم ضد الوباء قبل نحو 9 أسابيع.



وفي سياق متصل، وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى 87. 3 مليون إصابة وعدد حالات الوفاة 87 ألفا و695.



وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو عام وخمسة أسابيع.



ويشار إلى أنه يتم تحديد عدد جرعات التطعيم وعدد المواطنين الذين تم تطعيمهم وفقا لنوع اللقاح الذي تستخدمه الدولة، ما إذا كان يتألف من جرعة أو جرعتين.