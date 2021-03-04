الفاو: زيادة في إنتاج الحبوب بالدول ذات الدخل المنخفض يقابلها توقعات بارتفاع الطلب

أطلقت اليوم الخميس، شعبة الأسواق والتجارة بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" المطبوع الفصلي، بعنوان التوقعات بخصوص المحاصيل وحالة الغذاء، عن ارتفاع إنتاج الحبوب واحتياجات الاستيراد في البلدان ذات العجز الغذائي والدخل المنخفض.



ويُقدّر المطبوع أن الإنتاج الإجمالي للحبوب من جانب بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض البالغ عددها 51 بلدًا، ارتفع بنسبة 3%، مقارنةً بالسنة الماضية ليصل إلى 502.4 ملايين طن، لا سيما أن الانتعاش في أفريقيا الجنوبية والشرق الأوسط، فاق التراجع في أفريقيا الوسطى.



لكن من المتوقع أن ترتفع المتطلبات الإجمالية لاستيراد الحبوب من جانب المجموعة في السنة التسويقية 2020/2021 لتصل إلى 74.1 مليون طن، حيث تظهر الاحتياجات الإضافية الأكبر في الإقليمين الفرعيين للشرق الأقصى وأفريقيا الغربية.



كما أن توقعات الإنتاج الأولية لعام 2021 مؤاتية إلى حدّ كبير لكن الظروف المشابهة للجفاف في أفغانستان وجنوب مدغشقر تثير قلقًا مستجدًا.



ويُجري التقرير تقييمًا لـ45 بلدًا بحاجة إلى مساعدة غذائية خارجية: إثيوبيا، وإريتريا، وإسواتيني، وأفغانستان، وأوغندا، وباكستان، وبنغلاديش، وبوركينا فاسو، وبوروندي، وتشاد، وجمهورية أفريقيا الوسطى، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وجمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية، وجمهورية كونغو الديموقراطية، وجنوب السودان، وجيبوتي، وزامبيا، وزمبابوي، والسنغال، والسودان، وسيراليون، والصومال، والعراق، وغينيا، وفنزويلا، وكابو فيردي، وكاميرون، والكونغو، وكينيا، ولبنان، وليبيا، وليبيريا، وليسوتو، ومالي، ومدغشقر، وملاوي، وموريتانيا، وموزامبيق، وميانمار، وناميبيا، والنيجر، ونيجيريا، وهايتي، واليمن.