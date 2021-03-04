 بوليفيا تسجل 834 إصابة و31 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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بوليفيا تسجل 834 إصابة و31 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

أ ش أ
نشر في: الخميس 4 مارس 2021 - 10:12 ص | آخر تحديث: الخميس 4 مارس 2021 - 10:12 ص

سجلت السلطات الصحية في بوليفيا 834 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات في البلاد إلى 251 ألفا و391 حالة.

وأفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية -على موقعها الإلكتروني الرسمي، اليوم الخميس- بأن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 11 ألفا و734 حالة، وذلك عقب تسجيل 31 حالة وفاة جديدة.

يشار إلى بوليفيا كانت قد أعلنت في يناير الماضي وصول الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" الروسي إلى العاصمة "لاباز"، وذلك في إطار حملة التحصين ضد العدوى من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).


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