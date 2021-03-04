أستاذ صحة: انخفاض وفيات كورونا بنسبة 88% حال حصول 20% من الشعب على اللقاح

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن مصر تعاقدت على 40 مليون جرعة لقاح كورونا، خلال الفترة الحالية؛ لتقليل الوفيات بين الفئات المتعرضة للإصابة بمضاعفات حادة، مشيرًا إلى انخفاض الوفيات بنسبة 88% حال حصول 20% من الشعب على اللقاح.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، الذي يقدمه الإعلامي شادي شاش عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن إجراءات تسجيل المواطنين للحصول على اللقاح لا تتجاوز 10 دقائق، موضحًا أن المواطن يستقبل بعدها رسالة على الهاتف برقم كود لمعرفة وضع عملية التلقيح.



وأشار إلى أن المواطن بإمكانه معرفة المعلومات الكافية عن موعد تلقيه اللقاح من خلال الاتصال بالخط الساخن المخصص لذلك، أو التوجه لأقرب وحدة صحية، مؤكدًا أن كل مواطن سيحصل على الجرعتين المقررتين له.



ولفت أستاذ اقتصاديات الأوبئة إلى أن مصر تنتظر استقبال 9 ملايين جرعة لقاح من التحالف الدولي «كوفاكس»، قائلًا إن زيادة أعداد الجرعات ينعكس على زيادة مراكز التطعيم لتقليل التكدس.



وأعرب عن أمنياته في حصول نحو 10% إلى 20% من المواطنين على لقاح كورونا بحلول شهر رمضان، معلقًا: «يجعل الأوضاع أفضل بالشهر الكريم مقارنة بالعام الماضي، والذي شهد خلال النصف الثاني منه تكدسًا داخل المستشفيات».



وناشد المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية من؛ ارتداء الكمامة وتقليل الخروج إلى الأسواق الشعبية وتحقيق التباعد الاجتماعي، منوهًا إلى أن التكدس وانتشار العدوى فرصة لتحور الفيروس.



وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، تدشين حملة تطعيم المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، بالجرعة الأولى من لقاحات فيروس كورونا بالمركز الطبي في منطقة القطامية بمحافظة القاهرة، يرافقه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وبحضور ممثل منظمة يونيسف في مصر، وعدد من مسئولي وزارة الصحة.