الصومال تسجيل 209 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ورعاية المجتمع في الحكومة الفيدرالية الصومالية، تسجيل 209 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال الـ24 الساعة الماضية، ليصل إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 7727 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية "صونا" اليوم الخميس، عن وزيرة الصحة الدكتورة فوزية أبيكر نور، قولها - إنه تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، حيث وصل إجمالي الوفيات إلى 260 حالة، فيما بلغت الحالات التي تماثلت للشفاء من فيروس كورونا في البلاد 21 حالة، ليصل الإجمالي إلى 3867 حالة.

وشددت وزارة الصحة الصومالية، على ضرورة إتباع الإرشادات الصحية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.