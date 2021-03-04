بنجلاديش تسجل 614 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات

سجلت السلطات الصحية في بنجلاديش 614 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات في البلاد إلى 547 ألفا و930 حالة.

وأفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية -على موقعها الإلكتروني الرسمي اليوم الخميس- بأن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في بنجلاديش ارتفعت إلى 8 آلاف و428 حالة، وذلك عقب تسجيل 5 حالات وفاة جديدة.

يذكر أن بنجلاديش تلقت في يناير الماضي مليوني جرعة من لقاح "كوفيشيلد" المضاد لفيروس كورونا، مقدمة من الهند كمنحة مساعدة، حيث تعد الهند واحدة من الدول الرائدة في إنتاج الأدوية حول العالم.