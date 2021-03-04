فلسطين تعبر عن تقديرها لقرار الجنائية الدولية فتح تحقيق جنائي لحالتها



عبرت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الخميس، عن تقديرها لقرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا فتح تحقيق جنائي للحالة في فلسطين.



وقال بيان للرئاسة، نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، إن التحقيق يشمل "الحرب الإسرائيلية على غزة، والاستيطان، وملف الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي".



وأضاف البيان: "نثمن استقلالية وشجاعة المدعية العامة في الدفاع عن الحق والحريات، ونشيد بالجهود الحثيثة التي بذلت في السنوات السابقة للوصول إلى الأهداف التي نسعى إليها".



وأكد البيان أن وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية: "تتابع العمل الدؤوب بناء على تعليمات الرئيس محمود عباس، للحصول على حقوقنا وحماية الشعب الفلسطيني".