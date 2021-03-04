مسئولة أممية تدعو لإجراء تحقيق بجرائم حرب محتملة في إقليم تيجراي بإثيوبيا

شددت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، اليوم الخميس، على الحاجة الملحة لإجراء تقييم موضوعي ومستقل للحقائق على أرض الواقع في إقليم تيغراي بإثيوبيا، وذلك بالنظر إلى التقارير المستمرة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان هناك التي ما تزال تتلقاها المفوضية.



وأوضحت باشيليت، حسبما أورد الموقع الرسمي للأمم المتحدة، أن التقارير المقلقة للغاية عن العنف الجسدي والجنسي وعمليات القتل خارج نطاق القضاء، فضلا عن تدمير ونهب الممتلكات العامة والخاصة من قبل جميع الأطراف في إثيوبيا لا تزال تتم مشاركتها مع المفوضية، إلى جانب تقارير استمرار القتل في وسط تيغراي على وجه الخصوص.



وأضافت المسئولة الأممية "لا تزال هناك معلومات موثوقة بشأن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني ارتكبتها جميع أطراف النزاع في تيغراي في شهر نوفمبر من العام الماضي".