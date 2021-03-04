الاتحاد الأوروبي يمنع تصدير جرعات لقاح أسترازينيكا من إيطاليا

أكدت مصادر بالاتحاد الأوروبي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن التكتل استخدم حظره لتصدير لقاحات مضادة لمرض كوفيد-19 للمرة الأولى، بوقف تصدير 250 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا كانت في طريقها للمغادرة من إيطاليا إلى استراليا.