 الاتحاد الأوروبي يمنع تصدير جرعات لقاح أسترازينيكا من إيطاليا - بوابة الشروق
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الاتحاد الأوروبي يمنع تصدير جرعات لقاح أسترازينيكا من إيطاليا

(د ب أ)
نشر في: الخميس 4 مارس 2021 - 7:38 م | آخر تحديث: الخميس 4 مارس 2021 - 7:38 م

أكدت مصادر بالاتحاد الأوروبي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن التكتل استخدم حظره لتصدير لقاحات مضادة لمرض كوفيد-19 للمرة الأولى، بوقف تصدير 250 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا كانت في طريقها للمغادرة من إيطاليا إلى استراليا.

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