الاتحاد الأوروبي يمنع تصدير جرعات لقاح أسترازينيكا من إيطاليا

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أكدت مصادر بالاتحاد الأوروبي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن التكتل استخدم حظره لتصدير لقاحات مضادة لمرض كوفيد-19 للمرة الأولى، بوقف تصدير 250 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا كانت في طريقها للمغادرة من إيطاليا إلى استراليا.