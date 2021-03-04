تقارير إعلامية: نظام الرعاية الصحية في باراجواي على وشك الانهيار

يقترب النظام الصحي في باراجواي من الانهيار بعد عام من انتشار جائحة فيروس كورونا ، حسبما أفادت تقارير إعلامية.

وذكرت صحيفة "إيه بي سي كالر" ، الأربعاء، أن جميع الأسرّة في وحدات الرعاية المركزة بالمستشفيات العامة بالبلاد يستخدمها مصابو كورونا.

وقالت جلوريا ميزا، رئيسة اتحاد الأطباء في باراجواي: "المستشفيات تنهار غرف الطوارئ تنهار إمدادات الأدوية تنهار. كل شيء ينهار". ودعت إلى إغلاق صارم لمدة أسبوعين لإعادة الوضع تحت السيطرة.

وكانت نقابات الممرضات أعلنت عن احتجاجات تعتزم تنظيمها في الأيام القليلة المقبلة بسبب نقص المستلزمات والأدوية. ووافقت الحكومة يوم الأربعاء بعد ذلك على شراء أدوية لمصابي كورونا على نطاق واسع.

وحتى الآن، تم تسجيل نحو 160 ألف إصابة بفيروس كورونا في البلاد. وبحسب وزارة الصحة، توفي أكثر من 3200 شخص بكورونا في البلد البالغ عدد سكانه أكثر من سبعة ملايين نسمة.