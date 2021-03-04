محافظ بورسعيد يشهد تلقي أول مواطن للقاح كورونا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بدء تلقي كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لقاح كورونا بمركز اللقاح في مستشفى النصر التخصصي، التابعة لهيئة الرعاية الصحية إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل.

ويأتي ذلك بحضور الدكتور عادل تعيلب مدير الهيئة العامة للرعاية الصحية فرع بورسعيد.

وتواجد محافظ بورسعيد أثناء لحظة حصول أول مواطن على اللقاح، مطلعًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية وخطوات تلقي المواطن للقاح منذ دخوله المستشفى.

كما استفسر من المواطنين عن مدى رضاهم على الخدمات الطبية المقدمة لهم بالمستشفى.

وجرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، خاصة ارتداء "الكمامات"، والحفاظ على مسافات التباعد، وعمليات التطهير والتعقيم المستمرة، فضلًا عن قياس درجات حرارة المترددين على المركز.