سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن نادي الهلال السوداني، عن تعاقده مع ريكاردو فورمزينهو لتولي قيادة الفريق في الفترة المقبلة، بدلا من المصري حمادة صدقي.

وأصدر الهلال بيانا رسميا اليوم الخميس، أكد من خلاله تعاقده مع المدرب البرتغالي ريكاردو فورموزينهو.

وأشار البيان: "بعد تواصل مستمر ومشاورات مكثفة تكللت الجهود بالوصول لاتفاق مع المدرب البرتغالي وتم التوقيع على العقد اليوم الخميس وسيصل ريكاردو إلى الخرطوم خلال الأسبوع القادم".

واختتم البيان قائلًا: "الجدير بالذكر أن عقد المدرب وطاقمه برعاية كاملة من معالى المستشار تركى ال الشيخ الرئيس الفخري لنادي الهلال".

وتعاقد الهلال مع ريكاردو بعدما تراجع عن اتمام اتفاقه مع حمادة صدقي الذي توجه للسودان من أجل توقيع العقد خلال الأيام الماضية، قبل أن يعلن النادي إلغاء الاتفاق رضوخًا لرغبة الجماهير.

واجه خبر وصول حمادة صدقي للسودان رفضا بليغا من قبل الجماهير التي أبدت اعتراضها على تعاقد النادي مع مدرب الإنتاج الحربي السابق.