كندا: إعطاء أكثر من مليوني جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا

ذكرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، أنه تم إعطاء 7ر2مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في كندا حتى اليوم الخميس.

ويقدر متوسط معدل التطعيم في كندا بـ 62 ألفا و474 جرعة في اليوم، ووفقا لهذا المعدل، فمن المتوقع أن تستغرق كندا عامين و4 أشهر لتطعيم 75% من تعداد سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم في كندا منذ نحو 10 أسابيع.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في كندا 880 ألف و835 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 22 ألف و105 وتم تسجيل أول حالة أصابة بفيروس كورونا في كندا منذ عام وخمسة أسابيع.

يشار إلى أن الجرعات وعدد السكان الذين يتم تطعيمهم هى تقديرات وتتوقف على نوع اللقاح الذي يتم تقديمه في أي دولة، سواء كان من جرعة أو جرعتين.