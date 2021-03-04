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الشرطة السويدية: إصابات 3 من ضحايا هجوم الطعن أمس خطيرة

الشرطة السويدية
الشرطة السويدية
ستوكهولم - د ب أ:
نشر في: الخميس 4 مارس 2021 - 4:11 م | آخر تحديث: الخميس 4 مارس 2021 - 4:11 م

قالت الشرطة والسلطات الصحية في السويد، اليوم الخميس، إن ثلاثة من سبعة أشخاص أصيبوا في هجوم الطعن الذي وقع بجنوب البلاد أمس، يعانون من إصابات تهدد حياتهم.

وقالت الشرطة إنها تقوم حاليا بالتحقيق في الحادث بوصفه "شروعا في القتل"، وأيضا في وجود دوافع إرهابية محتملة.

وأصيب في الهجوم ثمانية أشخاص، بينهم منفذ الهجوم، وهو شاب في مطلع العشرينات من عمره، وأطلقت الشرطة النار عليه واعتقلته في وسط فيتلاندا، وهي بلدة صغيرة تقع جنوبي السويد.

وإصابات اثنين آخرين من الضحايا خطيرة، في حين أصيب ثلاثة بجروح متوسطة أو طفيفة.

ولم تذكر الشرطة نوع السلاح الذي تم استخدامه في الهجوم، لكنها قالت إن الضحايا تعرضوا للهجوم في خمسة مواقع.

وقالت الشرطة إن المشتبه به ظل تحت حراسة الشرطة بالمستشفى، ولكن لا يعتقد أن إصابته خطيرة.

ويساعد جهاز الأمن السويدي (سابو) الشرطة في إجراءاتها المتعلقة بالحادث.

ولم تفصح الشرطة عن تفاصيل بشأن هوية المشتبه به أو الدافع المحتمل وراء ارتكابه الهجوم، ولكنها قالت إنه يعتقد أنه نفذه بمفرده.

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