في بلد يعتمد 90% من دخله القومي على النفط، تعمل زينب أمجد، على سبر أعماق أحد الآبار النفطية مستعينة بجهاز تحديد الأعماق بالسونار الخاص بها، وعلى مسافة منها تعمل آيات روثان في حقل نفطي آخر ضمن محافظة البصرة الثرية بالنفط، إذ تختبر تركيبة الأرض الصخرية بأنابيب حفر لتحدد مدى صلاحيتها للتنقيب.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس للأنباء، فالفتاتين بسن 24 عاما من ضمن بضع فتيات تخرجن من قسم هندسة البترول، ولكن الفرق أن كليهما وضع العمل المكتبي الذي يناسب الفتيات ضمن التقاليد العراقية واختارتا العمل في المواقع قاحلة الطبيعة وحارة الهواء.

وتقول زينب، إنه بالرغم من دعم أبويها إلا أن المحيطين بها في العمل في تلك المنطقة التي يغلب عليها الطبع العشائري كانوا يؤكدون لها أن ذلك ليس عملا للنساء، بينما ترى هي أن عليها بذل الكثير من الجهد وألا يكن رأيهم فيها صحيحا.

وأما روثان فتقول إن زملاءها وأساتذتها بالجامعة كانوا يضحكون لدى معرفتهم رغبتها العمل في المواقع على الأرض، مضيفة أن والديها على العكس كانا متعاونين معها إذ أباها قبطان لناقلة نفط ووالدتها مهندسة مدنية.

واستطاعت الفتاتان بلوغ قسم هندسة بترول بحصد أعلى المراكز على صفوفهن لدى التخرج من المدرسة ما جعلهن ضمن طلاب قسم بترول ولتلتحقا مع زميلاتهما بالعمل المكتبي في شركات النفط العراقية، ولكن كان للفتاتين شأن آخر إذ عزمت زينب على عدم تفويت فرصة للتدريب حتى أصبحت قادرة على التقدم للعمل لدى شركة بترول صينية، ومن ثم التقدم لشركة أمريكية والتي قبلتها بعد اختبارات تقديم شاقة.

وأما روثان، فتقول إنها حرصت على نيل أكبر كم من الخبرات من عملها في الشركة العراقية لدرجة عدم نومها يوما كاملا لمتابعة سير العمل، وفهم كل شيء وكانت النتيجة وصولها للعمل بنفس الشركة الأمريكية التي تعمل زينب بها.

وتقول زينب إنها تأقلمت سريعا وترقت في عمها خلال شهرين فقط مع العلم أن الترقية الأولى تستغرق متوسط 3 أشهر.

ويعني النفط للعراقيين ثروة أساسية للدخل القومي إذ تبلغ صادرات العراق النفطية بعد تعافي السوق من صفعات متكررة 2.868 برميل يوميا بواقع 53 دولارا للبرميل، ولكن زينب وروثان يمثل لهن البترول أكثر من مجرد أرقام، إذ تقول زينب إن كل حقل تزوره وكأنها تزور دولة جديدة.

ويواجه الفتاتين في العمل الكثير من المخاطر كالعقارب والغازات السامة والأهم من ذلك جموع المتظاهرين المنتظرين بالمشاعل على مشارف الحقول النفطية ناقمين على الأوضاع الاقتصادية، ومستعدون في أية لحظة بصب جام غضبهم على العاملين في الحقول النفطية، إلا أن زينب بالكاد تجد وقتا للتفكير بتلك الخاوف، إذ أن الحفر لا يتوقف حسب قولها.