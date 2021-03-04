جارديان: سلالة كورونا البرازيلية تشكل تهديدا عالميا

اعتبرت صحيفة "جارديان" البريطانية، أمس الأربعاء، أن تفشي السلالة الجديدة لفيروس كورونا في البرازيل، بات يشكل تهديدًا عالميا ينذر بمتغيرات جديدة للفيروس أكثر فتكا.

ونقلت الصحيفة عن ميجيل نيكوليليس، عالم الأعصاب بجامعة ديوك الذى يتابع الأزمة: "يجب على العالم أن يتحدث بصوت عال بشأن المخاطر التي تشكلها البرازيل في الحرب ضد الوباء".

وأضاف نيكوليليس: "ما الفائدة من القضاء على الوباء في أوروبا أو الولايات المتحدة، إذا استمرت البرازيل في كونها أرضا خصبة لهذا الفيروس؟".

وذكر أن المشكلة لا تقتصر على البرازيل فقط التي رفض رئيسها اليميني المتطرف، جاير بولسونارو، مرارا وتكرارا جهود مكافحة المرض الذي كان يسميه "الإنفلونزا الصغيرة".

وتابع: "إذا سمحت للفيروس بالتكاثر عند المستويات التي ينتشر فيها حاليا هنا، فإنك تفتح الباب لحدوث طفرات جديدة وظهور متغيرات أكثر فتكا".

كما حذر نيكوليليس من أن "البرازيل هي مختبر مفتوح للفيروس لينتشر ويخلق في النهاية المزيد من الطفرات القاتلة"، مشيرا إلى أن فشل بولسونارو في وقف تفشي المرض وإطلاق حملة تطعيم مناسبة، قد خلق مآساة محلية.

وتابع: "لقد تجاوزنا الآن 250 ألف حالة وفاة ، وأتوقع أنه إذا لم يتم فعل شيء، سيرتفع العدد إلي 50 ألف شخص بحلول الشهر المقبل".

وجاء التحذير في الوقت الذي دخلت فيه البرازيل الفصل الأكثر فتكا في أزمة كورونا، حيث باتت المستشفيات في جميع أنحاء البلاد أو على وشك الانهيار، كما وصل متوسط عدد الوفيات الأسبوعي إلى آفاق جديدة. وتم الإبلاغ عن 1726 حالة وفاة يوم الثلاثاء الماضي، وهو أعلى رقم منذ بدء الوباء.