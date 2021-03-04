ألمانيا: ارتفاع انبعاثات حركة المرور الاحتباسية بمقدار 10مليون طن في عقد

ارتفعت كمية انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الضارة بالبيئة الصادرة من حركة المرور في ألمانيا في الفترة بين 2009 حتى 2018 بمقدار نحو 10 طن إلى 163 مليون طن.

جاء ذلك في رد من وزارة النقل الاتحادية على استجواب من كتلة حزب الخضر في البرلمان الألماني، وقد حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة من هذا الرد.

بذلك ارتفعت نسبة الانبعاثات الصادرة عن قطاع النقل في كل الانبعاثات التي تقاس بمكافئ ثاني أكسيد الكربون، في الفترة المشار إليها من 9ر16 إلى 1ر19%، واستأثرت حركة المرور على الطرق بالنصيب الأكبر وبفارق كبير عن بقية الوسائل إذ أن هذه الحركة كانت مسؤولة عن 4ر96% من انبعاثات الغازات الاحتباسية الصادرة عن حركة المرور في 2018.

يذكر أن مكافئ ثاني أكسيد الكربون هو وحدة تقيس كمية ثاني أكسيد الكربون، من حيث الوزن، المنبعثة في الغلاف الجوي والتي من شأنها أن تنتج نفس التأثيرات الإشعاعية التقديرية لوزن معين من غاز آخر نشط إشعاعيا، وتستخدم هذه الكمية في حساب انبعاثات غاز الاحتباس الحراري.

وحسب ورقة الوزارة، فقد وصلت حصة نقل البضائع على الطرق إلى 6ر26% (حوالي 43 مليون طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من إجمالي الانبعاثات الصادرة عن حركة النقل في 2018.

وأضافت الورقة أن 6ر85% من الانبعاثات الصادرة من حركة نقل البضائع في ألمانيا في 2019 كان مصدرها حركة نقل البضائع على الطرق البرية مقابل 9% من حركة نقل البضائع على طرق السكك الحديدية.

في المقابل، انخفضت كمية انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من حركة النقل الجوي الداخلي في ألمانيا في الفترة بين 2009 و 2018 بشكل طفيف من 3ر2 مليون طن لتصل إلى 2 مليون طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون، ووصل نصيب حركة النقل الجوي الداخلي في ألمانيا إلى 2ر1 من إجمالي انبعاثات حركة النقل في 2018.