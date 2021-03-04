أكتوس الفرنسية تتعاون مع فايزر بمجال الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة "أكتوس" الفرنسية، المتخصصة في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي (IA) بالنسبة للابحاث في مجال الكيمياء، ولا سيما في الكيمياء الطبية، عن استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بها (IA) بالأدوية الجديدة في مجموعة معينة من برامج اكتشاف الجزيئات الصغيرة الخاصة بشركة "فايزر" اﻷمريكية.

وذكر موقع "ماي فارما إديشن" اﻹلكتروني، اليوم الخميس، أنه في السنوات الأخيرة، سمحت التطورات الهائلة في تطوير خوارزميات الذكاء الاصطناعي والحوسبة بظهور أساليب مبتكرة لتصميم الأدوية الجزيئية الصغيرة. وكانت "أكتوس" في الطليعة من خلال تطبيق تقنية الذكاء الاصطناعي عن طريق التعاون مع شركات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية.

من جانبها، قالت شارلوت أليرتون، رئيسة تصميم الأدوية في شركة فايزر: "تهتم الشركة بنشاط الذكاء الاصطناعي لتصميم العقاقير، ونحن متحمسون للعمل مع أكتوس لاستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم في عدد من برامجنا".