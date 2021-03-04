البيئة الكويتية: تعاون للحد من الإتجار بالكائنات المهددة بالانقراض

أعلنت الهيئة العامة للبيئة الكويتية، تعاونھا مع بعض التطبیقات الإلكترونیة بغیة الحد من الاتجار بالكائنات الحية المدرجة ضمن اتفاقية (سايتس) من أجل زيادة التوعية بهذا الشأن وضمان بقائيا.

وقالت الهيئة، في بيان اليوم الخميس، أوردته وكالة وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن هذا التعاون يأتي حرصا منها على تطبيق قانون حماية البيئة وخصوصا المادتين 100 و101 اللتين تمنعان الإتجار الدولي بالكائنات الفطرية والكائنات المهددة بالانقراض.

وأضافت أن التعاون مع بعض التطبيقات الإلكترونية يتم من خلاله عرض الإعلانات التجارية للكائنات المدرجة، ضمن اتفاقية (سايتس) وقد تم وضع آلية لتزويد الهيئة ببيانات أصحاب الإعلانات المخالفة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.