وزير الزراعة يبحث مع سفير المجر التعاون في المجالات الزراعية المختلفة

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بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع السفير المجري الجديد لدى القاهرة اندارش ايمر كوفاكش، آفاق التعاون الزراعي بين البلدين، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

وقال القصير إن العلاقات المصرية المجرية تاريخية والوزارة لديها الرغبة في توسيع أطر التعاون في مجال الاستزراع السمكي والإنتاج الحيواني والداجني بعد أن حققت مصر الاكتفاء الذاتي من الدواجن وأصبحت ثالث دول العالم في إنتاج البلطي والأولى في أفريقيا والسادس عالميا في كمية الإنتاج وترغب في تصدير الفائض من الدواجن والأسماك إلى الخارج.

وأشار إلى رغبة الوزارة التعاون في مجال إنتاج التقاوي وتبادل الأصول الوراثية للذرة وبعض أصناف الخضر وفي مجال البحوث الزراعية.

بدوره، أكد السفير المجري إمكانية التعاون أيضا في مجال الري الحديث والأنشطة المرتبطة به وإنتاج تقاوي الخضر وتبادل الأصول الوراثية وبنجر السكر، حيث تمتلك المجر أكبر بنك لحفظ الأصول الوراثية لأصناف البنجر بحوالي 7300 صنف.

واتفق الجانبان على تشكيل مجموعة عمل فنية لبحث سبل التعاون ووضع آلية عمل لتنفيذ ذلك.

حضر اللقاء الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والمستشار التجاري المجري بالقاهرة.