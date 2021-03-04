مكتب توثيق الضواحي بالغردقة يستعد لاستقبال الجماهير المصريين والأجانب

تم ترميم وتشطيب مكتب توثيق ضواحي الغردقة، وتبدل شكله إلى المظهر الحضاري، وذلك من خلال الجهود الذاتية وتبرع رجال الأعمال بالمدينة، حيث إنه يستقبل عشرات المواطنين يوميا من بينهم الأجانب المقيمين.



وكان المكتب لا يصلح لاستقبالهم وهناك صعوبة في تنفيذ الإجراءات بالنسبة لأعضاء المكتب الفني.



وقال عبدالقادر عبدالله عطية رئيس مكتب توثيق الضواحي، إنه تم تشطيب وترميم المكتب المكون من شقتين، وتم تجهيز شبكة للكمبيوتر استعدادًا لميكنة التوثيق.



كما تم عمل كونتر زجاج ليكون فاصلًا بين الجماهير والفنين الموثقين، تماشيًا للإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا.



وتم تركيب شبابيك ألوميتال، وتجهيز المكتب بعدد من مقاعد الانتظار للمواطنين، كل ذلك بالجهود الذاتية وتبرعًا من رجال الأعمال، مشيرًا إلى أن المكتب كان في حالة يرثى لها لولا تعاون المجتمع المدني.



وقال: "كنا نعمل ليلًا والعمل يسير بانتظام في الفترتين يوميًا، مضيفًا أن المكتب به 8 فنيين للتوثيق، بالإضافة للموظفين الإداريين والعمال ومجموع من يعمل بالمكتب يتخطى 20 موظفًا، وتمت عمليات التطوير بناء على توجيهات أمين مكتب الشهر العقاري بالبحر الأحمر، والأمناء المساعدين".