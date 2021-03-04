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دبي تدخل موسوعة جينس بلوحات تدعو لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا
(د ب أ)
نشر في: الخميس 4 مارس 2021 - 6:32 م | آخر تحديث: الخميس 4 مارس 2021 - 6:32 م

سجلت مدينة دبي الإماراتية رقما قياسيا جديدا في موسوعة جينس للأرقام القياسية، بلوحات تدعو لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال مسؤولون في متنزه القرية العالمية اليوم الخميس، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إن القرية نظمت فعالية تحث المجتمع على تلقي اللقاح، بجمع "أكبر عدد من الأشخاص يحملون لافتة توجيهية في فيديو واحد".

وأوضحوا أن60 عضواً من فريق العمل في القرية العالمية، شاركوا في مكالمة فيديو خاصة لدعم حملة التطعيم وتحفيز الآخرين على المشاركة، وتحقق الرقم القياسي بعد أن حمل كل المشاركين في المكالمة لافتة كتب عليها "لقد تلقيت التطعيم- وأنت هل تلقيته؟".

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