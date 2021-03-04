أعلنت شركة فورد موتور كورب ثاني أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة تراجع مبيعاتها خلال فبراير الماضي بنسبة 1ر14% سنويا إلى 163520 سيارة مقابل 190255 سيارة خلال الشهر نفسه من العام الماضي، في حين تراجعت المبيعات بنسبة 8ر1% شهريا.

وكما حدث خلال يناير الماضي تفوقت مبيعات سيارات فورد بالتجزئة على أداء القطاع بشكل عام. وبلغت حصة فورد من سوق مبيعات التجزئة للسيارات في الولايات المتحدة خلال فبراير الحالي 12% مقابل 11.7% في المئة خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

وتراجعت مبيعات فورد من سيارات الركوب خلال الشهر الماضي بنسبة 2ر65% سنويا إلى 8516 سيارة مقابل 24443 سيارة خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

وفي الوقت نفسه، تراجعت مبيعات فورد من الشاحنات الخفيفة بنسبة 3.6% سنويا إلى 88787 شاحنة، في حين تراجعت مبيعات السيارات من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي بنسبة 10.2% سنويا إلى 66217 سيارة.