نعى عضو لجنة الدفاع والأمن القومي يحيى كدواني، الفقيد اللواء كمال عامر رئيس اللجنة، الذي وافته المنية اليوم، معتبرًا أن فقده يمثل خسارة كبيرة للعمل الوطني.

وأضاف لـ"الشروق": "فقدنا قيادة وطنية كبيرة، ورجل مشهوده له بالوطنية والعمل، ولفتة تُحسب للرئيس عبدالفتاح السيسي نعي اللواء كمال عامر وترقية اسمه ومنحه وشاح النيل".

وعن اختيار رئيسًا للجنة خلفًا لعامر قال كداوني: "سيكون هناك اجتماع للجنة في 14 مارس الجاري، وسيتم دراسة الأمر والتوافق على اسم لرئيس اللجنة حسبما تقتضيه المصلحة"، مرجحا أن يتم اختيار رئيس اللجنة بشكل توافقي وليس بالانتخابات، وقال "الأميل هو التوافق".

وتنص المادة 51 من لائحة مجلس النواب على: "يشرف رئيس اللجنة على أعمالها وعلى العاملين بأمانتها، ويتولى إدارة جلساتها، ويحافظ على النظام داخلها، ويحل محله عند غيابه أكبر الوكيلين سنًا، ثم الحاصل على أعلى الأصوات منهما، ويتولى أمين سر اللجنة معاونة رئيسها في الإشراف على أمانتها التي تشكل من أمين اللجنة، وعدد كاف من الباحثين، وغيرهم من العاملين بالأمانة العامة للمجلس، وإذا غاب أمين السر اختارت اللجنة من يقوم مقامه بصفة مؤقتة من بين أعضائها".

وعن إنجازات عامر قال كدواني: "شخصية هامة لا يختلف عليها إثنين، أدى عمله بكفاءة واقتدار وفكر ومسئولية، خلال الدورة البرلمانية السابقة والحالية، ورجل لا منافس له في ثقله وشخصية وخبرته، وأدرك قيمة المسئولية في العمل البرلماني، وفي رئاسته اللجنة وضع المصلحة الوطنية لمصر نصبه عينيه، وكان مثالًا يحتذى في العمل الوطني في الدورة الحالية للمجلس".